وزير الأشغال: أولوية قصوى لإنجاز مشروع إنشاء وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار منطقة خيطان

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسى حرصه على إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري صرف أمطار منطقة خيطان، وأن للمشروع أولوية قصوى لارتباطه بالمواطنين وتحقيق الأمان السكني للأسر الكويتية.

وقال الموسى في تصريح صحفي اليوم إن المشروع في مراحل إنجازه الأخيرة وجار التنسيق مع الجهات الحكومية تمهيدا لتسليمه إليها، مضيفا أنه وجه القياديين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى الإشراف على عملية الاستلام المبدئي للمشروع والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق شروط العقد وضمان عدم وجود أي معوقات لتسليمه إلى الجهات الحكومية المستفيدة.

ويعد هذا المشروع أحد المشاريع المهمة المدرجة ضمن خطة هيئة (الطرق) لتطوير منظومة شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق الكويت وربط المناطق السكنية الجديدة بالشبكة العامة للطرق والجسور إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق الحالية طبقا للمواصفات والمعايير القياسية.

ويتضمن المشروع تطوير مجموعة من خدمات البنية التحتية منها أعمال خاصة بالطرق موزعة بين طرق رئيسة وأخرى فرعية وأعمال بشأن صرف مياه الأمطار وتشتمل على مناهيل وغرف التصريف وأنابيب صرف مياه الأمطار وأعمال شبكات البنية التحتية.