المطر: الدراسة في الجامعة حضوريا.. والوضع كما هو في “التربية”

أوضح رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر أن «اللجنة ناقشت الدراسة في الفصل الثاني مع ممثلي الجهات المعنية»، مؤكدا وضوح تطبيق الاشتراطات الطبية في الفصل الأول سواء في وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي.

وقال: إن نظام الدراسة في الفصل الثاني في جامعة الكويت والمعهد التطبيقي والجامعات الخاصة سيتم بنفس الوضع الحالي من خلال الحضور الفعلي للطلبة وبنفس النسبة الحالية التي تعتمد على عدد الفصول، وبنسبة 100% في الاختبارات، وسيبقى الوضع على ما هو عليه بوزارة التربية.

وأكد أن هناك اطمئنانا من وزارة الصحة إلى أن الاشتراطات الطبية مطبقة بشكل دقيق وأن هناك لجانا مشتركة بين وزارتي التربية والصحة لمراقبة جميع الجامعات الخاصة.

وذكر المطر أنه بناء على التحركات التي قادتها اللجنة التعليمية وجمعية المعلمين الكويتية تم إرسال خطاب من وزارة التربية إلى ديوان الخدمة المدنية برغبة الوزارة في قيام الموجه الفني بتقييم رئيس القسم للمواد الدراسية كرئيس مباشر، موضحا أنه في السابق لم يكن هناك تقييم صحيح فنيا لرؤساء الأقسام، حيث كان من يقيم رؤساء الأقسام هم مدراء المدارس الذين تختلف تخصصاتهم عن تخصصات رؤساء أقسام المواد الدراسية، بينما الآن سيتم التقييم من قبل متخصصين في المواد الدراسية نفسها.

وثمن المطر تفاعل وزير التربية والقيادات التربوية وديوان الخدمة المدنية مع تقييم رؤساء الأقسام، مؤكدا استمرار أعضاء اللجنة التعليمية وكل أعضاء مجلس الأمة في مواكبة كل ما يستلزم الوقوف عليه تشريعا ورقابة والعمل على تحقيق الصالح العام.

وأعلن عن مشروع لإقامة مؤتمر داخلي تنظمه اللجنة التعليمية بمجلس الأمة لإنقاذ التعليم في الكويت، مؤكدا السعي لأن يكون هذا المؤتمر خارطة طريق للتعليم النوعي في الكويت لأن بوابة التنمية الحقيقية هي خلق جيل واعد متعلم تعليما نوعيا صحيحا تستحقة الكويت.