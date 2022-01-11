كاظمة يستعيد صدارته للدوري بفوزه على السالمية.. والعربي يهزم الكويت

استعاد نادي كاظمة اليوم الثلاثاء صدارته للدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد فوزه على نظيره السالمية بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة التاسعة والتي شهدت فوز العربي على الكويت بهدف دون رد.

وافتتح كاظمة التسجيل في المباراة التي أقيمت على استاد (ثامر) عبر لاعبه أحمد عرسان في الدقيقة 30 ليعزز تقدمه بهدف ثان عبر اللاعب نفسه في الدقيقة 55 ليسجل السالمية هدف تقليص الفارق عن طريق فهد الرشيدي في الدقيقة 70.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع اضاف كاظمة الهدف الثالث عبر بندر بورسلي ليرتفع رصيد كاظمة بهذا الفوز الى 20 نقطة فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق ب17 نقطة.

وفي المباراة الثانية فاز العربي على نظيره الكويت بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على استاد (نادي الكويت) ليرفع العربي رصيده الى 17 نقطة فيما توقف رصيد الخاسر عند 20 نقطة.

وسجل هدف العربي علاء الدالي في الدقيقة 52 ليشهد اللقاء طرد لاعب العربي عيسي وليد في الدقيقة 76 ولاعب الكويت سامي الصانع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتختتم الجولة التاسعة منافساتها يوم غد الاربعاء بلقاء الفحيحيل مع اليرموك.