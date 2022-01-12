“الطيران المدني”: حركة الملاحة الجوية في المطار طبيعية رغم الضباب الكثيف صباحا

نوهت الإدارة العامة للطيران المدني إلى أن «حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي كانت طبيعية بشكل عام في الفترة الصباحية على الرغم من تأثر البلاد بموجة من الضباب الكثيف مع تأخير طفيف في مواعيد الوصول والمغادرة لعدد محدود من الرحلات».