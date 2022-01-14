“رالي دكار”.. العطية بطلا للمرة الرابعة

توج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي دكار للمرة الرابعة بعد اعوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشرة الاخيرة في جدة اليوم، متقدما بفارق اكثر من 25 دقيقة على الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف).

ونجح العطية (51 عاما) في الفوز بمرحلتين خلال الرالي بالاضافة الى المرحلة التمهيدية ولم ينجح اي من منافسيه الاساسيين المخضرم ستيفان بيترهانسل او الاسباني كارلوس ساينس في تشكيل اي خطورة على صدارته.

وتساوى العطية بعدد الالقاب في رالي دكار مع الفنلندي أري فاتانن لكنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيترهانسل مع 8 ألقاب.