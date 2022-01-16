الصيفي يسأل عن مناقصات النظافة والصيانة في “التطبيقي” لآخر خمس سنوات

وجّه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف بشأن مناقصات النظافة والصيانة والخدمات الأساسية لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لآخر خمس سنوات.

نصّ السؤال:

نظراً لما تعانيه مباني كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من تردي وانهيار كبير بمنظومة الخدمات الأساسية، المتمثلة بالنظافة والمرافق الصحية والصيانة بالإضافة للغياب التام للعمالة المختصة، ولما يعكسه هذا الوضع المتردي على جودة التعليم وسلامة البيئة الدراسية للطلبة وانتاجية الكوادر الأكاديمية، ولما قد يمثله هذا الاهمال من فشل إداري وسوء توظيف للمال العام.

لــذا يـرجـى افـادتـي وتـزويـدي بـالآتـي:

(1) كشف تفصيلي بمناقصات النظافة والصيانة والخدمات الأساسية لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لآخر خمس سنوات، على أن يتضمن الكشف مدة المناقصات وقيمتها وبيانات الشركات المتعاقدة.

(2) هل انعقدت لجان تحقيق لتقصي أسباب الاهمال في الخدمات والمناقصات المذكورة أعلاه؟ إذا كان الرد بالإيجاب يرجى تزويدنا بمحاضر ونتائج لجان التحقيق.