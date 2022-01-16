تسجيل “القدرات الأكاديمية” لـ”الثاني عشر” 18 الجاري والاختبارات 5 فبراير

أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية اعتباراً من الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 حتى الساعة 12 من ظهر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، حيث ستعقد الاختبارات خلال الفترة من 5 فبراير2022 إلى 31 مارس 2022.

ودعا مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس جميع طلبة الثانوية العامة وما في مستواها الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية التسجيل من خلال الصفحة https://portal.ku.edu.kw/placement

ونوه إلى أن طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوافر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل عليهم اتباع الإرشادات المبينة تحت بند إنشاء مستخدم جديد، تسجيل جميع الطلاب للاختبارات والتعديلات عليها سيتم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط، ولن يكون هناك تسجيل متأخر بمساعدة المكتب نظراً للأوضاع الصحية. مضيفا على الطلبة اتباع جميع التعليمات الخاصة بالاختبار والالتزام بها.

وأشار إلى أن أي استفسار يمكن تقديمه من خلال الواتساب حسب اسم الطالب: الطلبة الذين تبدأ أسماؤهم من حرف ( أ ) إلى ( ذ ) يمكنهم التواصل من خلال الواتس اب: 24983940، والطلبة الذين تبدأ أسماؤهم من حرف ( ر ) إلي ( ع) يمكنهم التواصل من خلال الواتس اب: 24987983، والطلبة الذين تبدأ أسماؤهم من حرف ( غ ) إلى ( ي) يمكنهم التواصل من خلال الواتس اب: 24987629، وطلبة الحالات الخاصة: 24987922.