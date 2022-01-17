السويط يدعو إلى الإسراع في اختيار مدير أصيل لجامعة الكويت

دعا النائب ثامر السويط وزير التربية والتعليم العالي إلى الاسراع اختيار مدير أصيل للجامعة ولتشكيل لجان لاختيار العمداء ورؤساء الأقسام العلمية، قائلاً “حتى يدار هذا المرفق وفق الاجراءات المؤسسية”.

وقال السويط في تصريح له، “من المؤسف أن جامعة الكويت منذ ما يقارب العامين وهي تدار بالإنابة في غالبية المناصب الأكاديمية بدءاً من مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية، مما بدوره يؤثر سلباً على جودة العمل في هذا الصرح الأكاديمي الذي يفترض فيه أن يكون مثالاً يحتذى به لمؤسسات الدولة، فتلك المناصب يجب أن يكلف القائمين بأعمالها بالأصاله وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لشغر مثل هذه المناصب”.

لذلك أدعو وزير التربية والتعليم العالي لسرعة اختيار مدير أصيل للجامعة ولتشكيل لجان لاختيار العمداء ورؤساء الأقسام العلمية حتى لو كان هناك تريث في اختيار مدير الجامعة حتى يدار هذا المرفق وفق الاجراءات المؤسسية السليمة.