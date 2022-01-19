الفحيحيل يبلغ ربع نهائي كأس ولي العهد بفوزه على الجهراء

انطلقت اليوم الاربعاء منافسات النسخة ال29 لبطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للموسم الرياضي (2021 / 2022) والتي شهدت تأهل الفحيحيل لدور الثمانية بعد فوزه على الجهراء بهدف دون رد.

وسجل هدف الفحيحيل في المباراة التي اقيمت على استاد (عبدالله الخليفة الصباح) اللاعب حسين غلموش لينتهي الشوط الاول بتقدم الفحيحيل.

وفي الشوط الثاني بحث الجهراء لخطف هدف التعادل بعد عدد من المحاولات الا ان دفاع الفحيحيل حال دون ذلك وفي المقابل سعى الفحيحيل لتسجيل هدف ثان ليربك حسابات الخصم الا ان محاولاته لم تنجح ليكتفي بهدف ليتأهل للدور المقبل.

ومن المقرر ان يستكمل الدور التمهيدي منافساته يوم غد الخميس بلقاءين يجمع الاول الساحل مع النصر فيما يجمع الثاني كاظمة مع خيطان.

وحسب لائحة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بشأن ما يشهده العالم والكويت من وباء فيروس كورونا فقد قرر في اجتماعة امس الاول تأجيل مباراة الفريق الذي يبلغ عدد الإصابات في صفوف لاعبيه 8 إصابات أو إصابة جميع حراس مرماه بالفيروس.