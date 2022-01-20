الغانم يدعو النواب إلى حضور جلسة الأحد الخاصة

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة لعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين، بتعديل البند (خامساً) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء.