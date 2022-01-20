الجزائر تودّع أمم أفريقيا بالخسارة من كوت ديفوار

تعرض المنتخب الجزائري لهزيمة قاسية، على يد منتخب كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنهائيات كأس أمم أفريقيا.

ثلاثية المنتخب الإيفواري تداول على توقيعها، كل من فرانك كيسي (23)، وابراهيم سنغاري (ق 39)، ونيكولاس بيبي (ق 54)، فيما سجل سفيان دبكة هدف المحاربين في الدقيقة 74.

وأنهى المنتخب الجزائري المسابقة، في المركز الأخير للمجموعة الخامسة، فيما تصدر المنتخب الإيفواري المجموعة، برصيد 7 نقاط.

ودخل المنتخب الجزائري، المباراة مهاجما، وكاد أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 13، حيث نفذ محرز مخالفة من وسط الملعب، قبل أن تصل الكرة إلى بن رحمة الذي انفرد بالحارس، ولكن المدافع ديلي كان أسرع منه وحول الكرة إلى الركنية.

رد فعل العاجيين جاء بعد مرور 5 دقائق فقط، حيث توغل بيبي على الجناح، وراوغ بن سبعيني، ثم سدد كرة قوية صدها مبولحي.

وفي الدقيقة 21، تحصل المنتخب الجزائري على ركنية، نفذها بن رحمة بسرعة لزميله بن ناصر، الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت بالقائم.

تسديدة بن ناصر، حركت الحصون الإيفوارية، التي تقدمت إلى الأمام، ونجحت في الوصول إلى شباك مبولحي في الدقيقة 23، حيث قام بيبي بعمل فردي مميز على الجناح، قبل أن يقدم كرة على طبق لزميله فرانك كيسي الذي لم يتوانى في إسكان الكرة بالشباك.

وبينما كان الجميع في انتظار ردة فعل المحاربين، نجح المنتخب الإيفواري في إضافة الهدف الثاني، عند الدقيقة39، عبر إبراهيم سنغاري، برأسية قوية، إثر مخالفة من وسط الملعب.

الشوط الثاني، دخله المنتخب الجزائري منهارا، وهو ما فسح المجال أمام لاعبي كوت ديفوار للتقدم إلى الأمام، والوصول إلى شباك مبولحي في مناسبة ثالثة عند الدقيقة 54، عبر بيبي، الذي تلقى تمريرة من هيلير، قبل أن يتلاعب بماندي، ويسدد كرة على يمين مبولحي.

وفي الدقيقة 59، تحصل بلايلي على ركلة جزاء، إثر تعرضه للعرقلة داخل منطقة العمليات من ديلي، ليتولى القائد محرز تنفيذها، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 74، تحصل بلايلي على الكرة على مشارف منطقة العمليات، قبل أن يمرر لماندي، الذي حولها برأسه لبن دبكة، وهذا الأخير دون تردد يسكن الكرة الشباك، برأسية قوية.

واصل نجوم المحاربين حملاتهم، ونفذ محرز مخالفة على الجهة اليمنى، في الدقيقة 76، لتصل الكرة إلى سليماني، الذي حولها برأسية قوية، حولها الحارس الإيفواري ببراعة كبيرة إلى الركنية.