الكندري يسأل الناصر عن الاستعانة بقانونيين من مصر لـ “الفتوى والتشريع “

تقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر يستفسر فيه عن سبب قيام إدارة الفتوى والتشريع بالاستعانة بقانونيين من مصر بدلاً من فتح باب التعيين بالكويت لأصحاب الخبرة من الكفاءات الوطنية بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية وسياسة الحكومة المعلنة بتطبيق الإحلال.