نسور تونس تقصي نيجيريا وتحلق في ربع نهائي الكان

عبر منتخب تونس إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد التغلب على نيجيريا (1-0)، مساء اليوم الأحد، في الدور ثمن النهائي بالبطولة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، يوسف المساكني في الدقيقة 47 من زمن المباراة، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وضرب منتخب تونس بهذا الفوز، موعدًا مع بوركينا فاسو، في الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

الشوط الأول

دخل منتخب نيجيريا اللقاء باحثًا عن أخذ الأسبقية، حيث حاول ويلفريد نديدي في الدقيقة الثانية مباغتة الحارس البشير بن سعيد بتصويبة مقصية لكن كرته مرت بجانب المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة أتيحت فرصة ثمينة لتونس وكاد على إثرها أن يفتتح منتصر الطالبي النتيجة لكن الدفاع النيجيري أنقذ الموقف.

هذه الفرصة رد عليها منتخب نيجيريا في الدقيقة 12 عن طريق أريبو الذي توغل في مناطق تونس وكاد أن يغالط الحارس بن سعيد لولا تدخل بلال العيفة الذي اخرج الكرة إلى ركنية.

وضغط منتخب نيجيريا على مناطق نسور قرطاج وكاد شيكويزي في الدقيقة 16 أن يباغت الحارس بن سعيد، لكن الدفاع التونسي أنقذ الموقف.

بعدها انحصر اللعب في وسط الميدان ولم يشهد اللقاء أي فرص واضحة للتسجيل حتى جاءت الدقيقة 43، التي شهدت محاولة من تايو، لكن الحارس التونسي تصدى للكرة بدون صعوبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

نجح منتخب تونس بالدقيقة 47، في افتتاح النتيجة عن طريق يوسف المساكني الذي راوغ أينا ووجه تصويبة صاروخية داخل الشباك.

بعد قبول الهدف أصبح منتخب نيجيريا يلهث وراء التعادل، وحاول في الدقيقة 53 عن طريق زيدو سانوسي على إثر ركلة حرة اقتنصها الحارس البشير بن سعيد.

ودفع أوجستين مدرب منتخب نيجيريا، بألكسندر إيوبي في الدقيقة 59 لكن الأخير نال بطاقة حمراء مباشرة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وذلك بعد 5 دقائق من نزوله بسبب تدخل عنيف على المساكني.

ورغم النقص العددي شن منتخب نيجيريا العديد من المحاولات الهجومية عديدة بحثا عن التعادل لكن الحارس بن سعيد تصدى لكرة موزيس سيمون في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 68 صوّب نديدي كرة مرت بجانب المرمى، وبعدها بدقيقة شارك نعيم السليتي بدلا من حمزة رفيعة لمنح نسور قرطاج متنفسًا جديدًا في الهجوم.

وفي الدقيقة 72 اخترق شاكويزي الدفاع التونسي وصوب بقوة لكن كرته مرت بجانب مرمى بن سعيد.

وكاد منتخب تونس أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، عن طريق نعيم السليتي الذي صوب بقوة لكن الحارس النيجيري أنقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 78 كاد منتخب نيجيريا أن يعدل النتيجة عن طريق البديل عمر صديق الذي استغل خروجا غير موفق للحارس بن سعيد، لكن المدافع بلال العيفة أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة 85 أقحم المدرب جلال القادري عصام الجبالي مكان سيف الدين الجزيري ووهبي الخزري بدلا من يوسف المساكني.

ومن جديد حاول منتخب نيجيريا الوصول إلى شباك تونس حيث وضع سيمون زميله نديدي في مكان مناسب للتسجيل، لكن تصويبة الأخير مرت بجانب المرمى.

وبالدقيقة 90+1 مرر البديل أولينكا كرة ذهبية لصديق وضعته وجها لوجه مع الحارس بن سعيد، لكن الأخير أضاع الفرصة بأعجوبة، حيث مرت كرته بجانب المرمى لتنتهي المباراة بفوز نسور قرطاج والعبور إلى ربع النهائي.



