وزير الخارجية: 193 مواطناً تقدموا  لمتابعة أملاكهم في العراق

كشف وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، عن عدد المواطنين الذين تقدموا لوزارة الخارجية، لمتابعة أملاكهم في جمهورية العراق، والبالغ عددهم 193 مواطناً، لمتابعة 1833 عقاراً في مدينتي البصرة والفاو، وفقاً لـ«الجريدة».

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني تقدم به النائب مهلهل المضف عن عدد الأراضي المملوكة للكويتيين سواء كانت عقارات أو مزارع أو أراضي.