الشاهين يدعو الحكومة إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لتبني الدولة ودعم مشاريع توفير الطاقة البديلة، وتسخير كافة الإمكانيات لتهيئة أسطح المنازل والمرافق العامة والمصانع ومواقف السيارات الجماعية المفتوحة لتصميم وتركيب ألواح الطاقة الشمسية فيها.

وعزا الشاهين الاقتراح إلى أن الكويت تتمتح من خلال موقعها الجغرافي بدرجة عالية من الطاقة الشمسية، حيث تصل نسبة سطوع الشمس الفعلية خلال فصل الصيف من إلى أكثر من 10 ساعات في اليوم، وفي فصل الربيع من تصل إلى أكثر من 8 ساعات، فالكويت تتعرض لكمية كبيرة من الاشعاع الشمسي، حيث تصل النسبة المئوية لسطوع الشمس إلى 71 في المئة في المتوسط على مدار السنة.

وأشار إلى أن الدولة تخطط لاستحداث مدن سكنية جديدة مثل مشروع الخيران وشرق وجنوب صباح الأحمد وجنوب مدينة سعد العبدالله والعديد من المشاريع المستقبلية، ولتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث الناجم عن حرق كميات كبيرة من مشتقات النفط لتوليد الطاقة الكهربائية لتلك المدن الكبرى، فقد قامت الدولة باستحداث وزارة للطاقة المتجددة، ولما كانت أغلب الدول المتقدمة تلجأ إلى استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لقلة ضررها البيئي مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، علاوة على أن مصدر طاقته مجاني متاح ولا ينضب ونظيف ودون مخلفات أو أخطار.

وأضاف الشاهين أن الكويت تميزت بشبابها الواعد الذي يواصل الليل بالنهار لتطوير وتنمية وتقدم وطننا الحبيب في كافة المجالات، ومثال على ذلك المهندس/ محمد ضيف الله العتيبي الذي قدم مقترحا للتخطيط لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني ومواقف السيارات الجماعية المفتوحة، لتحويل طاقة الشمس إلى طاقة كهربائية بديلة.