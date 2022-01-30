مانشستر يونايتد يعلن إيقاف جرينوود

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، إيقاف مهاجمه ماسون جرينوود حتى إشعار آخر، بعد مزاعم حول اعتدائه على امرأة، حسبما قال النادي في بيان رسمي.

وأوضح يونايتد: "لن يعاود ماسون جرينوود للتمارين أو خوض المباريات، حتى إشعار آخر".

وكانت هارييت روبسون، صديقة جرينوود، قد نشرت صورًا وفيديو وتسجيلات صوتية عبر "إنستجرام"، تظهر فيها مصابة بجروح بالغة، واتهمت لاعب يونايتد بالاعتداء عليها، قبل أن تقوم بحذف هذه المنشورات.

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وقال النادي حينها في بيان: "نحن على علم بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.. ولن ندلي بأي تعليق آخر حتى يتم التأكد من الحقائق، مانشستر يونايتد لا يتغاضى عن العنف من أي نوع".

ومن جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن "شرطة مانشستر الكبرى على علم بالصور ومقاطع الفيديو، التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.. التحقيقات جارية لمعرفة الظروف كاملة".