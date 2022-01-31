قطر تتوج ببطولة آسيا لليد

توج المنتخب القطري لكرة اليد بالبطولة الآسيوية في نسختها العشرين، بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 29-24 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في نهائي البطولة التي احتضنتها المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والمؤهلة لبطولة العالم في بولندا والسويد العام المقبل 2023.

جاءت المباراة جيدة المستوى، سيطر المنتخب القطري على أغلب فتراتها، ونجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-11.

وواصل الفريق القطري تفوقه في الشوط الثاني ووسع الفارق في بعض الأحيان إلى 5 أهداف، حتى نجح في حسم اللقب في نهاية المطاف.

بهذا الفوز، احتفظ المنتخب القطري باللقب القاري للمرة الخامسة على التوالي، بعد التتويج في أعوام 2014 و2016 و2018 و2020.

وكان المنتخب القطري نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد أن حقق العلامة الكاملة طوال البطولة، وضمن بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة، حيث قدم مستوى رائعا طوال منافسات هذه النسخة.