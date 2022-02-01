برلمان

الحركة “التقدمية” تحض المواطنين والمواطنات على التسجيل في سجلات الناخبين

1 فبراير، 2022
أضف تعليق
1 دقائق

حضّت الحركة التقدمية الكويتية المواطنين والمواطنات على عدم التفريط بحقهم الدستوري، وذلك عبر تقييد أسمائهم في سجلات الناخبين بدوائرهم الانتخابية أثناء الفترة القانونية المحددة من خلال مراجعة مختار المنطقة مصطحبين شهادة الجنسية والبطاقة المدنية.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap