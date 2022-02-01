الحركة “التقدمية” تحض المواطنين والمواطنات على التسجيل في سجلات الناخبين

حضّت الحركة التقدمية الكويتية المواطنين والمواطنات على عدم التفريط بحقهم الدستوري، وذلك عبر تقييد أسمائهم في سجلات الناخبين بدوائرهم الانتخابية أثناء الفترة القانونية المحددة من خلال مراجعة مختار المنطقة مصطحبين شهادة الجنسية والبطاقة المدنية.