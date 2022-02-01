د. محمد الفارس : ماضون في تكويت القطاع النفطي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس أن سياسة التكويت معتمدة لدى إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتكويت القطاع النفطي.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الفارس خلال جلسة أمس، عقب انتقال المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة، وذلك ردا على سؤال برلماني بشأن سبب تجديد عقود المهندسين غير الكويتيين في مؤسسة البترول.

وأوضح أن إجراءات تكويت القطاع ستكون على مرحلتين، بداية بالتوظيف المباشر، إذ تم توظيف ما لا يقل عن 2000 كويتي خلال العام الماضي، ثم تكويت القطاع الخاص ممثلا بشركات المقاولين، بما يعادل 30 في المئة من العاملين بهذا القطاع، مشددا على أن إجراءات التكويت ستكون نصب أعين الحكومة، وهناك توجه لتقليص الأعداد.

وردا على سؤال آخر بشأن تعيين المهندسين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أكد الفارس اهتمام الحكومة بتعيين خريجي الهندسة، سواء الجامعيون أو حملة الدبلوم في الوزارة، وتمت إعادة النظر في كيفية استغلال المهندسين بطريقة مثلى في محطات إنتاج المياه.

وأشار إلى إعداد خطة متكاملة لإعادة تطوير القطاع، ورفع مستوى المهندسين، بحيث يتم استقطابهم بالطريقة المناسبة حسب احتياجات الوزارة، مؤكدا “التزام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الاستغناء عن العاملين من المقيمين، واستبدالهم بالمهندسين والفنيين الكويتيين”.