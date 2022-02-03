النادي العربي يستنكر حرمان فواز مبارك من إحدى مواده الدراسية أثناء مشاركته مع أزرق اليد

أبدى النادي العربي الرياضي استنكاره لما حدث من تعسف شديد تجاه لاعب فريق كرة اليد الأول فواز مبارك الذي شطب من بعض المقررات الدراسية وحرم من التخرج من كلية التربية الاساسية قسم التربية البدنية، بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، رغم تقديمه للتفرغ الرياضي بالطريقة القانونية.

وأوضح النادي العربي أنه وبالتنسيق مع رئيس اللجنة القانونية بالنادي المحامي عدنان أبل، قد قام بالتواصل مع عدد من أعضاء مجلس الأمة ومع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لحل المشكلة بشكل فوري، كما سيتم تقديم شكوى باللجنة توضح تفاصيل ما حصل.

النادي العربي وإذ أبدي أسفه الشديد على مثل هذه التصرفات، طالب اتحاد كرة اليد بالتدخل والقيام بواجباته تجاه اللاعب الدولي، كما نطلب تدخلا من وزير التربية والتعليم العالي د. علي فهد المضف محاسبة المسؤول عن اتخاذ هذا القرار المجحف.