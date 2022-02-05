وزير الصحة يعتمد كشف “الصفوف الأمامية” والصرف خلال أيام

ذكرت تقارير صحفية أن وزير الصحة د. خالد السعيد اعتمد كشف مكافآت للصفوف الأمامية، على أن يتم رفعه خلال الأيام القليلة المقبلة الى البنك المركزي، ومن ثم تودع المكافآت في حسابات مستحقيها في البنوك بعد ذلك، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة عملت خلال الأسبوع الماضي على إنجاز هذا الملف عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالصرف وإعتماد الجهات الرقابية ومنها المراقبين الماليين في الوزارة.

وأوضحت أن قطاع الشؤون المالية انتهى من رفع الكشوف إلى وزير الصحة الذي قام بدوره بإعتمادها، حيث كلف مجلس الوزراء بأن يكون صرف مكافأة الصفوف الأمامية ابتداءً من وزارة الصحة أولاً ثم وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية بعد ذلك.