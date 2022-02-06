التلفزيون المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

أعلن التلفزيون المغربي الرسمي وفاة الطفل ريان بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر التي مكث فيها لمدة 5 أيام.

أعلن التلفزيون المغربي الرسمي وفاة الطفل ريان بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر التي مكث فيها لمدة 5 أيام.

وقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس العزاء بوفاة الطفل.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.”

وقال مسؤولان حكوميان إن الطفل توفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في تدوينة على فيسبوك، بأنه يشعر بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.

وأضاف: “بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان”.

وأثنى رئيس الحكومة على أن الجهود الاستثنائية والجبارة لإنقاذ الطفل التي استمرت لمدة 5 أيام، وتم تسخير جميع الإمكانيات الضرورية، مضيفا: “لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع”.