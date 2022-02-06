“أغلقوا الآبار القديمة”.. هاشتاغ يجتاح مواقع التواصل بعد قضية الطفل ريان

أعلنت وزراة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن ردم وتحصين 2450 بئرًا مهجورة في المرحلة الأولى.

وأكدت الوزارة أنها وتواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة، مشيرة إلى أنها بدأت في حصر الآبار المهجورة في جميع المناطق لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين.

وطالبت الجميع الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، ونشرت عدة حسابات على موقع تويتر، رابط إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآبار المشكوفة، في محاولة لمنع الحوادث المشابهة التي تعرض لها الطفل ريان.

ونشر بعض المغردين مقاطع مصورة لآبار مغطاة بالعشب، وقد لا ينتبه لها العابرون من فوقها.

وتطالب الحملة، التي تبناها مغردون على تويتر، بإجراءات جادة من الحكومة والمتطوعين لردم الآبار المكشوفة أو غير الظاهرة التي تشكل خطرا على حياة العديد من الأفراد.