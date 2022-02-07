السنغال بطل إفريقيا لأول مرة على حساب مصر

حصد منتخب السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية، لأول مرة في تاريخه، على حساب مصر بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل دون أهداف في النهائي الذي امتد لـ120 دقيقة، اليوم الأحد.

وسجل لمنتخب مصر كل من، أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أضاع محمد عبد المنعم ومهند لاشين.

وأحرز لمنتخب السنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني، فيما أهدر بونا سار.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة بعدما احتسب الحكم فيكتور جوميز ضربة جزاء لصالح السنغال بعد عرقلة ساليو سيسي وإنذار للمدافع محمد عبد المنعم ولكن محمد أبو جبل واصل التألق وتصدى لركلة الجزاء التي سددها ساديو ماني في الدقيقة 7.

واصل المنتخب السنغالي ضغطه على دفاع الفراعنة ووجه اسماعيلا سار تسديدة في يد أبو جبل.. ونال نامبليس ميندي البطاقة الصفراء للخشونة.

وأضاع منتخب السنغال فرصة خطيرة بعد انطلاقة الجناح اسماعيلا سار وإرسال عرضية لم يستغلها ماني ومرت بجوار القائم ثم عرضية أخرى من سار بلا خطورة.

وضاعت فرصة خطيرة من المنتخب السنغالي أبعدها الونش وحاول صلاح بمجهود فردي ولكنه سدد في يد ميندي.

نال حمدي فتحي إنذارا للخشونة وأمسك أبو جبل رأسية ماني ؛ ووجه صلاح تسديدة أبعدها ميندي ونال كاليدو كوليبالي البطاقة الصفراء بعد التحام هوائي مع مصطفى محمد.

ووجه كوياتيه تسديدة بجانب القائم مع نهاية الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين دون أهداف.. وحاول منتخب السنغال في بداية الشوط الثاني الضغط بمحاولات من ادريسا جاي وتسديدة تصدى لها أبو جبل.

وتألق أبو جبل في إبعاد فرصة خطيرة من جانب ماني بعد ارتباك دفاعي للفراعنة ونال عبدو ديالو إنذارا للخشونة ضد صلاح.

وأشرك منتخب مصر الثلاثي مروان حمدي وتريزيجيه وزيزو على حساب مرموش ومصطفى محمد والسولية.

وأبعد الونش محاولة من انطلاقة قوية للمهاجم دييدهو وأشرك منتخب السنغال لاعبه بابي جاييه على حساب شيخو كوياتيه.

ونجح منتخب مصر في الاستحواذ وأضاع مروان حمدي فرصة خطيرة بضربة رأس بجوار القائم بينما أشرك منتخب السنغال الثنائى بوالي بيا وبامبا ديانج.

ووجه ديانج تسديدة قوية فوق العارضة.. ونال ماني إنذارا ثم عرضية أخرى لم يستغلها مروان حمدي وخرج الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف.

بدأ الشوط الإضافي الأول بفرصة خطيرة من بامبا ديانج وانفراد أبعده الحارس أبو جبل المتألق ثم أشرك منتخب مصر اللاعب مهند لاشين على حساب حمدي فتحي.

أضاع تريزيجيه محاولة بتسديدة في يد الحارس ميندي بينما تألق أبو جبل بإبعاد رأسية خطيرة من ديانج.

واستمر التعادل في الشوط الإضافي الثاني مع خطأ ضد زيزو من ساليو سيسي.. وأبعد أبو جبل تسديدة قوية من ديانج بينما أضاع مروان فرصة بتسديدة أبعدها ميندي.

أضاع الونش رأسية فوق العارضة مع هدوء في الإيقاع ليخرج اللقاء بركلات الترجيح.