مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا استجواب وزير الخارجية وبرنامج الحكومة

يعقد مجلس الأمة جلسة عادية غدا لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في استجواب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر بصفته وبرنامج عمل الحكومة.

ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمكون من أربعة محاور. ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم مطلع فبراير الجاري بـ«الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب» وفق مقدمه. أما المحور الثاني فيتعلق بحسب مقدم الطلب بـ «مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب». ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ «عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج» وفق ما تقدم به النائب. ويتناول المحور الرابع من الاستجواب «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت».

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2021/2022-2024/2025) تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. كما يشمل جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية) المقدم من الحكومة، وتقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية)، وتقارير أخرى.