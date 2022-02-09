قرار عاجل ضد برنامج مصري أذاع مكالمة مزيفة للدكتور مجدي يعقوب

قررت هيئة المكتب في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف برنامج “الحياة أحلى” على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسئولين بالقناة للتحقيق.

وجاء القرار بعدما رصدت لجنة الرصد بالمجلس قيام البرنامج ببث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، “أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام”.

وأثارت المداخلة الهاتفية موجة من الغضب والسخرية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما حدث على الشاشة من كذب واستخفاف بعقل المشاهد، حيث نشرت الصحفية ياسمين محفوظ عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو للمداخلة الكاذبة، قائلة: “شوفت قليل وكتير.. لكن كدة كتير؟! جايبين واحد منتحل صفة دكتور مجدي يعقوب ؟! غيروا اسم القناة للنصب اليوم؟!! القناة دي لازم تتشمع.. مش مستوعبة والله”.

وتابعت في تغريدة أخرى: “اتفضلوا شوفوا الوكسة لآخرها.. نصباية بجد مش هزار، ليرد عليها الإعلامي المعروف جابر القرموطي: دا هباب مهبب، أما الإعلامي شريف عامر، كتب معلقا: إلى من يهمه الأمر”.

ونشرت ياسمين محفوظ فيديو آخر، لباقي المداخلة، معلقة: “الحقوا الجزء الثاني هتلاقوا صوت دخل فجأة وسط المداخلة قالك ده محمد جمال مساعد السير مجدي يعقوب في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وبيشكروا الدكتور على أنه الراعي الشرفي لمبادرة حق الغلابة اللي اسسها الأخ اللي قاعد قاعد قدام الكاميرا ده، واصفة ما حدث بالنصب الصيني المغشوش، مردفة: نصب بس صيني مغشوش، مضيفة: أنا خايفة الحلقة الجاية الاقي القذافي عامل معاهم مداخلة بعد إشاعة أنه على قيد الحياة”.

المصدر: “الأهرام”