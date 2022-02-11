ليفربول يكرم ضيافة ليستر بثنائية جوتا

تغلب ليفربول على ضيفه ليستر سيتي، بهدفين دون رد، مساء الخميس، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 24 من عمر الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية ليفربول، ديوجو جوتا في الدقيقتين 34 و87.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في وصافة البريميرليج، فيما تجمد رصيد ليستر عند 26 نقطة في المركز 12.

جاءت المحاولة الأولى لصالح ليفربول في الدقيقة السادسة، بعدما ارتقى فيرمينو لعرضية من مخالفة نفذها أرنولد، وسدد رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وكاد ليستر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة، من خلال انفراد ماديسون، وسدد كرة قوية، تألق الحارس أليسون في إبعادها لركلة ركنية.

وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من أرنولد من داخل المنطقة، تألق شمايكل في التصدي لها.

ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل في الدقيقة 34، بعدما تابع فان دايك، عرضية من ركنية نفذها أرنولد، وسدد رأسية تصدى لها شمايكل، وتمهدت أمام جوتا الذي سدد مباشرة في الشباك.

وحاول ليفربول أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 41، من خلال تسديدة مقصية من قبل تياجو على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وتبعه فيرمينو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42، أمسك بها الحارس شمايكل.

وتبادل فيرمينو الكرة مع جوتا، وسدد البرازيلي كرة قوية، تصدى لها شمايكل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف.

ليفربول بدأ الشوط الثاني بقوة، وذلك من خلال تسديدة جوتا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48، أبعدها شمايكل لركلة ركنية.

ورد ماديسون بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 52، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 59، ارتقى فان دايك لعرضية من ركلة ركنية، ومهد الكرة لجوتا، الذي سدد بدوره، كرة على الطائر ذهبت أعلى العارضة.

وعاد ليفربول لتشكيل الخطورة في الدقيقة 69، بتوغل من دياز في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت بجوار القائم.

وظهر البديل محمد صلاح للمرة الأولى في الدقيقة 74، بعدما تلاعب بدفاع ليستر، وسدد من زاوية ضيقة، كرة أبعدها شمايكل إلى ركلة ركنية.

وأهدر صلاح، فرصة انفراد بشمايكل، بعدما حاول وضع كرة ساقطة، إلا أن الحارس الدنماركي تألق في التصدي لها.

وتواصلت استفاقة صلاح، بعدما سدد كرة مقوسة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 78، ومن بعده أطلق دياز تسديدة قوية تصدى لها شمايكل.

وكاد ليستر أن يصعق ليفربول ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 81، بتسديدة من إيهياناتشو من داخل المنطقة، مرت بجوار القائم.

ومرر صلاح، كرة سحرية لدياز داخل المنطقة، وسدد اللاعب الكولومبي كرة أرضية تألق شمايكل في التصدي لها.

وأضاف ليفربول، الهدف الثاني في الدقيقة 87، بعدما مرر ماتيب، الكرة لجوتا داخل المنطقة، وصوب كرة قوية لمست أصابع شمايكل وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الريدز.



