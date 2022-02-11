كاظمة: هبوط حاد للعامل المسؤول عن الطقم تسبب بحادثة القمصان

أصدر نادي كاظمة بياناً توضيحاً لما حصل في مباراته اليوم مع الفحيحيل ضمن الجولة العاشرة من دوري STC مؤكداً فيه بأن سبب مشاركة الفريق باللبس غير المخصص وبأرقام لاصقة في الشوط الأول كان بسبب تعرض عامل التجهيزات المسؤول عن إحضار الطقم الأساسي لمباراة اليوم لهبوط حاد وعدم رده على الاتصالات، منوهاً بأنه العامل تم نقله إلى المستشفى.

وأشار كاظمة إلى أن ذلك دفعه للتواصل مع مدير الاستاد طلال المرطه الذي أنقذ الموقف وأحضر الملابس البديلة لنادي الشباب.

مجلس إدارة نادي كاظمة تقدم ببيان اعتذار لمنتسبيه ومحبيه وللجماهير الرياضية قاطبة عما حصل في مباراة اليوم، مؤكداً بأن حادثة استخدام فانيلة الاحماء بأرقام لاصقة بالشوط الأول من المباراة تسبب بإزعاج مجلس الإدارة، وسوف يشكل المجلس لجنة لمعرفة ماحدث ومحاسبة المتسبب والعمل على عدم تكراره مستقبلاً.