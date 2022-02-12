رونالدو حزين ويائس.. “مفاجأة” قد تقلب الموازين

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يقدم على خطوة “مفاجأة”، تتمثل بالرحيل عن مانشستر يونايتد، قبل نهاية عقده، في حال تواصلت النتائج السلبية.

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يقدم على خطوة “مفاجأة”، تتمثل بالرحيل عن مانشستر يونايتد، قبل نهاية عقده، في حال تواصلت النتائج السلبية.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن رونالدو لم يعد لفريق ” الشياطين الحمر ” للعب في الدوري الأوروبي ، أو المعاناة من سلسلة من النتائج السلبية تحت قيادة المدرب رالف رانغنيك .

ويشير التقرير إلى أن رونالدو “ليس راضيا” عن تراجع يونايتد داخل وخارج الملعب، حيث يعاني كثيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ومن المرجح أنه لن يشارك بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكد التقرير أنه ليس من المستبعد أن يطلب رونالدو الرحيل في نهاية الموسم الحالي، في حال استمر الفريق في حصد نتائج مخيبة للآمال.

وكان “الدون” قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى فريق مانشستر سيتي ، قبل أن يقرر في آخر لحظة العودة إلى “أولد ترافورد”.

وبعد انضمامه إلى يونايتد ، قال رونالدو: “لست هنا لقضاء عطلة.. أنا هنا للفوز مرة أخرى بأشياء مهمة”.

إلا أن الوضع الحالي في “الشياطين الحمر” لا يبشر بالخير، خصوصا بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ميدلزبره من الدرجة الأولى، ثم التعادل بهدف مع متذيل ترتيب الدوري بيرنلي.

وكان رونالدو قد رحل عن مانشستر في عام 2009، في صفقة قياسية عالمية آنذاك بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني إلى ريال مدريد الإسباني.