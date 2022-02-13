شكوى ضد إحدى المستشفيات الخاصة بسبب تأخير دفن طفل وبقائه فترة طويلة في “ثلاجة الموتى”

طالب المحامي عبدالعزيز الوعلان وزارة الصحة عدم تمكين مواطن من دفن ابنه بعد وفاته في إحدى المستشفيات الخاصة.

وقال المحامي الوعلان عبر حسابه في تويتر : السيد وزير الصحة المحترم تقدمت اليوم بشكوى ضد إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الفروانية لعدم قيامهم بالإبلاغ عن وفاة نجل موكلي للجهات الرسمية وكذلك عدم تمكينهم موكلي من إكرام فلذة كبده المرحوم بدفنه، والاحتفاظ بجثته في ثلاجة الموتى لمدة سنة وشهر و ٤ أيام بالضبط ، كل ذلك بدون أي مسوغ قانوني أو طبي والأدهى أن يكون تبرير المستشفى (آسفين نسيناه).

وأضاف الوعلان : مع العلم أن إدارة المستشفى نفسها هي من رفضت تسليم موكلي جثة نجله بداعي قيامهم بتجهيزه وتسليمه لإدارة شؤون الجنائز لدفنه (حسب التعليمات الوارده لهم كما يزعمون).

وأشار الوعلام بالقول : وأتمنى أن يتم أخذ الموضوع على محمل الجد واتخاذ كافة الإجراءات ضد المستشفى وإدارته ، مع العلم أن الشكوى تم تقديمها للسيد وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة التراخيص الطبيه اليوم وتم إرفاق كافة المستندات معها .

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