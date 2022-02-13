السعيد يصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق مع مستشفى خاص حول إجراءات تسليم جثمان طفل متوفى لذويه 

أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد تعليمات فورية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات إجراءات مستشفى خاص، وذلك في شأن تسليم جثمان طفل متوفى لذويه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير.
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