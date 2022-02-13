محليات

السعيد يصدر تعليمات بتشكيل لجنة تحقيق مع مستشفى خاص حول إجراءات تسليم جثمان طفل متوفى لذويه 

13 فبراير، 2022
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أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد تعليمات فورية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات إجراءات مستشفى خاص، وذلك في شأن تسليم جثمان طفل متوفى لذويه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير.

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