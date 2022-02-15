وزارة الصحة تستنكر الاعتداء على طبيبة في مركز الصحة النفسية: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أعربت وزارة الصحة عن استنكارها حادث الاعتداء على طبيبة في مركز الكويت للصحة النفسية، مؤكدة دعمها الكامل ومساندتها في كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الممارسين الصحيين، إزاء مثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة.

وجددت الوزارة في بيان «تأكيد حرصها على حفظ وحماية كل حقوق مقدمي الرعاية الصحية»، مؤكدةً «تواصلها مع الطبيبة، ومتابعتها لملابسات الواقعة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة، وذلك وفق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020».

وإذ اعربت عن خالص تقديرها لجهود مختلف الكوادر الصحية والفنية والإدارية، جددت الوزارة تأكيدها على أنها لن تدخر جهدا في توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم لأداء رسالتهم السامية على النحو المطلوب.