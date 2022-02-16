مبابي يقود سان جيرمان لفوز قاتل على ريال مدريد

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا قاتلا بنتيجة (1-0) ضد ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية.

وسجل هدف المباراة الوحيد كيليان مبابي في الدقيقة (90+4).

ووضع البي أس جي قدمًا في الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

بدأت المباراة، بضغط من باريس سان جيرمان، حيث انطلق كيليان مبابي على الطرف الأيسر، ومرر كرة عرضية داخل المنطقة لأنخيل دي ماريا، الذي سدد أعلى العارضة الأفقية في الدقيقة 5.

وتلقى كيليان مبابي كرة في العمق، وانطلق وسدد كرة تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وحولها إلى الركنية في الدقيقة 17.

ونفذ ليونيل ميسي الركنية، في الدقيقة 18، وصلت داخل المنطقة إلى كيمبيمبي الذي سدد كرة رأسية أمسك بها البلجيكي تيبو كورتوا.

وسدد نونو مينديز الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان كرة، أمسك بها تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على مرتين في الدقيقة 23.

وانطلق ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وراوغ ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، وسدد كرة داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 31.

وواصل باريس سان جيرمان سيطرته على الكرة، مع محاولات للتهديد دون أي خطورة حقيقية.

وجاء أول تهديد لريال مدريد في الدقيقة 45، من ركلة ركنية وصلت لكاسيميرو داخل المنطقة، الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان كرة أرضية قوية، تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنجي في الدقيقة 50.

واستمرت محاولات البي أس جي، بتسديدة يسارية من ليونيل ميسي على حدود المنطقة، تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 53.

وصوب الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى دوناروما في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان، إثر عرقلة داني كارفاخال لكيليان مبابي داخل المنطقة، وانبرى ليونيل ميسي لتنفيذها لكن تيبو كورتوا حارس مرمى الميرنجي تألق في التصدي لها، بالدقيقة 62.

وحصل ليونيل ميسي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الأرجنتيني مباشرة لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 75.

وسدد كيليان مبابي نجم البي أس جي كرة داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 78.

وتسبب كيليان مبابي بانطلاقته الخطرة، في تهديد مرمى ريال مدريد لكن دون فعالية على مرمى الميرنجي.

وأرسل إدريسا جايي لاعب خط وسط البي أس جي كرة أرضية قوية، بين يدي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 92.

واقتنص كيليان مبابي هدف الانتصار لباريس سان جيرمان، في الدقيقة 94، ليضع قدما للبي أس جي في ربع النهائي، حيث تلقى تمريرة سحرية بالكعب

من نيمار داخل المنطقة وسدد الشاب الفرنسي بين قدمي كورتوا.













