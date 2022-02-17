مرسوم أميري بقبول استقالة الجابر والمنصور

صدر اليوم مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ «تويتر»، اليوم، صدور مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بحقيبة «الدفاع» بالوكالة، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس بحقيبة «الداخلية» بالوكالة.

وكان النائب حمدان العازمي علق على استقالة الوزيرين، أمس ، بأن حل المجلس أفضل من استمراره، مشدداً على أن «استمرار المجلس الحالي ليس من مصلحة البلد».

وبينما قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن «تسبيب الاستقالة يكفي لرحيل الحكومة بأكملها وتغيير رئيسها الذي يعلم بأنه ليس صاحب القرار بها بعد أن رهنها بالكامل تحت تصرف رئيس المجلس»، لافتاً إلى أن «الأسماء ستتغير وسيبقى النهج واحداً»، أكد النائب مهلهل المضف أن «الصراعات السياسية لن تنتهي»، مبيناً أن «الحل لانتشال البلد من الإخفاقات المستمرة التي يدفع ثمنها الشعب يكون بإبعاد دولة المشيخة عن مجلس الوزراء».