محليات

الطيران المدني تتراجع وتعدل تعميمها: السماح لجميع القادمين من غير المطعمين بالدخول إلى البلاد

18 فبراير، 2022
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تراجعت الإدارة العامة للطيران المدني وعدلت تعميمها الذي أصدرته أمس، بشأن اقتصار دخول إلى البلاد للوافدين مكتملي التحصين، حيث أصدرت تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة جاء فيه: «أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت، والحاقاً بالتعميم رقم (2022/03) المؤرخ في

(2022/02/17)، ويُعدل البند ثانياً من التعميم ليصبح «لجميع الركاب».

وأضاف البيان: «وفق التعميم الجديد فإنه سيُسمح للوافدين والزوار، وكافة الركاب القادمين من غير المطعمين، بالدخول إلى البلاد أسوة بقرار الكويتيين الصادر أمس».

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