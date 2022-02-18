الطيران المدني تتراجع وتعدل تعميمها: السماح لجميع القادمين من غير المطعمين بالدخول إلى البلاد

تراجعت الإدارة العامة للطيران المدني وعدلت تعميمها الذي أصدرته أمس، بشأن اقتصار دخول إلى البلاد للوافدين مكتملي التحصين، حيث أصدرت تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة جاء فيه: «أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت، والحاقاً بالتعميم رقم (2022/03) المؤرخ في

(2022/02/17)، ويُعدل البند ثانياً من التعميم ليصبح «لجميع الركاب».

وأضاف البيان: «وفق التعميم الجديد فإنه سيُسمح للوافدين والزوار، وكافة الركاب القادمين من غير المطعمين، بالدخول إلى البلاد أسوة بقرار الكويتيين الصادر أمس».