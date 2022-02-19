الحميدي: تعاون لإنشاء 33 ألف قسيمة سكنية بين البلدية والمالية

أعلنت اللجنة الاعلامية لمكتب النائب بدر الحميدي أنه تم عقد اجتماع في قاعة اجتماعات النواب لمناقشة اقتراح النائب الحميدي حول إنشاء وتطوير 33 ألف قسيمة في الفراغات التي تم تحديدها في بعض المناطق الحضرية.

وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير البلدية د. رنا الفارس ووكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ورئيس قطاع الاستثمار بوزارة المالية نورة القبندي ووممثلين من البلدية، وقد اعتذر عن الحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد لعارض صحي.

وقال الحميدي في تصريح صحفي أن الاجتماع تطرق الى الحاجة لحلحلة القضية الإسكانية بتعاون الحكومة عن طريق طرح الأراضي وتباع بسعر منخفض إلى أصحاب طلبات الرعاية السكنية أولية ومن ثم من يرغب حسب شروط البيع.

ولفت إلى شروط طرح 33 ألف قسيمة ومدى التعاون من وزارتي المالية والبلدية بطرحها خلال شهر، وتم وضع خطة طرح القسائم السكنية عن طريق المالية بالتعاون مع البلدية ومؤسسة الرعاية السكنية خلال الثلاث أشهر القادمة، مضيفاً الى أن الاقتراح ان يتراوح سعر القسيمة من 60 ألف دينار إلى 80 ألف دينار حسب الموقع بمساحة تتراوح من 250 الى 300 متر مربع.