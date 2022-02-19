لفتة رائعة من ماني تجاه صلاح قبل مواجهة ليفربول ونورويتش سيتي

أقدم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، على لفتة طيبة تجاه زميله المصري محمد صلاح، قبل مواجهة نورويتش سيتي، والتي انتهت لصالح الريدز (3-1) ضمن مباريات الجولة 26 للبريميرليغ.

ووفقا لقناة “كانال بلس” الفرنسية، كان من المفترض أن يحتفل ليفربول بنجمه السنغالي، بمناسبة تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية، الليلة، على ملعب آنفيلد، قبل مباراة نورويتش. لكن ماني طلب من ناديه عدم الاحتفال به، احتراما لزميله صلاح، حسب المصدر.