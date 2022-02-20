أسماء الطلبة المقبولين لكليات ومعاهد “التطبيقي” لـ 2021-2022

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الدكتور جاسم الأنصاري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة الشواغر للعام الدراسي 2021-2022.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور مشعل المنصوري بأنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن تنطبق عليهم شروط القبول لخطة الشواغر للعام 2021-2022 والبالغ عددهم (3493) طالب وطالبة، حيث بلغ بذلك أعداد المقبولين في العام الدراسي 2021-2022 ما يقارب 21 ألف طالب وطالبة موزعين على كافة كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية.

وأوضح أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية، كما أنه سيتم استكمال إجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.

وقال إن اجتياز المقابلة الشخصية هي شرط أساسي من شروط القبول في كل من كلية العلوم الصحية تخصص التخدير وتخصص الطوارئ الطبية والتي ستكون في يوم الثلاثاء الموافق 2022/2/22 وكلية التمريض جميع التخصصات والتي ستكون في الاحد الموافق 2022/3/6، كما سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الانجليزية للمقبولين في كل من كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض في يوم الأربعاء الموافق 2022/2/23، و للمقبولين في كل من كلية التربية الأساسية وكلية الدراسات التجاريه في يوم الخميس الموافق 2022/2/24. (( عبر تطبيق تيمز من الساعه 10 صباحا حتى 6 مساء )).

وأشار إلى أنه يمكن للمقبولين في معاهد الهيئة ودوراتها التدربية الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية الخاصة في قطاع التدريب من خلال الرابط التالي:(www.paaet.edu.kw)، مبينا أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الهيئة.

أسماء المقبولين