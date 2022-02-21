الكويتي عبدالله شعبان يحقق الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية أمس الأحد عن تحقيق لاعب منتخب الكويت الوطني عبدالله شعبان الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه بفئة قتال فردي تحت (60 كغم) وذلك ضمن بطولة الدوري العالمي للكاراتيه فئة (k1) للمحترفين (الفجيرة 2022).

وهنأت اللجنة في بيان صحافي، اللاعب شعبان بمناسبة حصده لهذه الميدالية ورفع اسم وعلم الكويت عاليا في هذا المحفل، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أعرب اللاعب عبدالله شعبان عبر حسابه الشخصي في «تويتر» عن سعادته بهذا الفوز، مؤكدا أنه سيبذل أقصى جهده للحصول على الميدالية الذهبية في المنافسات المقبلة.