الشاهين والصقعبي: الحبس سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار لمن تشبه بالجنس الآخر

قدم النائبان أسامه الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (198 مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

وتضمن التعديل: “يكون متشبهاً كل من ظهر من الذكور مرتدياً زياً نسائياً أو مستخدماً مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة، وكذلك كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبهاً بالجنس الآخر على خلاف طبيعته.

وعلى جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات أن التشبه مكتسب وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه.

وتكون العقوبة الحبس بما لا يجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه”.