السالمية والفحيحيل إلى نصف نهائي كأس سمو ولي العهد

تمكن فريقا السالمية والفحيحيل اليوم الاثنين من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها ال29 بعد التغلب على (النصر) و(خيطان) تواليا.

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على ستاد (محمد الحمد) تمكن (السالمية) من تعديل النتيجة وخطف الفوز بهدفين لهدف أحرزهما أليكس ليما من كرة ثابتة في الدقيقة ال47 وباتريكفابيانو في الدقيقة ال83 من رأسية متقنة في حين سجل هدف سبق (النصر) محمد دحام في الدقيقة ال30 بعد تمريرة محكمة من زميله المحترف دينيس.

وفي المباراة الأخرى التي جرت على استاد (عبدالله الخليفة الصباح) وصل الفحيحيل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على (خيطان) في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الاضافية وركلات الترجيح انتهت بنتيجة (6 – 5).

ويستكمل دور الثمانية منافساته يوم غد الثلاثاء بلقاءين يجمع الأول منهما (العربي) مع (الصليبيخات) والثاني (الكويت) مع (الشباب).

وانطلقت أول مسابقة في بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في الموسم الرياضي 1993 – 1994 وحقق الكويت والقادسية لقبها تسع مرات لكل منهما فيما حققها العربي سبع مرات وأحرز نادي السالمية اللقب مرتين وكاظمة مرة واحدة.