العربي والكويت يكملان عقد نصف نهائي كأس سمو ولي العهد

اكمل فريقا العربي والكويت اليوم الثلاثاء عقد نصف نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها ال29 بفوزيهما على الصليبيخات والشباب تواليا.

ففي المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب (نادي الكويت) تغلب العربي على الصليبيخات بثلاثية نظيفة سجلها كل من الليبي محمد صولة في الدقيقة ال10 والكرواتي جوسيب كنيزيفيتش في الدقيقة ال84 وبندر السلامة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز سيواجه العربي في الدور قبل النهائي نظيره السالمية والذي تأهل أمس الإثنين بعد فوزه على النصر بهدفين لهدف.

وفي المباراة الثانية التي جرت على استاد (صباح السالم) تمكن نادي الكويت من التغلب على الشباب بنتيجة (4- 0) سجلها كل من موبوكاني في الدقيقة ال18 وجاي ديمبلي في الدقيقة ال24 والمهدي بن رحمة في الدقيقة ال27 وعلي حسين في الدقيقة ال82.

وبهذ الفوز سيلاقي الكويت في الدور نصف النهائي نظيره الفحيحيل الذي وصل إلى الدور ذاته بعد فوزه على خيطان بركلات الترجيح بنتيجة (6-5 ).

ومن المقرر أن تقام لقاءات نصف نهائي البطولة في ال27 من شهر فبراير الجاري.

وانطلقت أول مسابقة من بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في الموسم الرياضي 1993 – 1994 وحقق الكويت والقادسية لقبها تسع مرات لكل منهما فيما حققها العربي سبع مرات وأحرز نادي السالمية اللقب مرتين وكاظمة مرة واحدة.