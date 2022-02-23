بايدن يحذر أوكرانيا: روسيا تستعد لغزو شامل خلال 48 ساعة

أكدت مجلة نيوزويك الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغت رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بمعلومات استخبارية بأن روسيا تستعد لغزو شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة.

وأوضحت أنه تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزواً في غضون 48 ساعة، بناء على معلومات استخباراتية أميركية.

وأضاف أن تقارير مراقبي طائرات أشارت إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الأوكراني، في وقت سابق اليوم، وحلّقت طائرات ربما تكون استطلاعية لفترة وجيزة فوق أوكرانيا.