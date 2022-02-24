ترمب: لو كنت لا أزال في السلطة ما كان بوتين “العبقري” ليهدد كييف

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمنطقتين انفصاليتين في شرق أكرانيا، واصفاً ذلك بأنه عمل «عبقري»، لكنه رأى أن هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبداً في ظل إدارته الجمهورية.

وعندما سئل ترمب خلال مقابلة مع إذاعة يمينية عن رأيه في اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، أجاب بأنه علّق خلال متابعته التلفزيون: «هذا عمل عبقري». وأضاف: «بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، أوه هذا رائع».

وواجهت روسيا ردود فعل دولية قاسية بعد إعطاء بوتين أوامر لقواته بدخول أوكرانيا لحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين.

وجاءت هذه الخطوة مع انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على حدود أوكرانيا ووسط تحذيرات من غزو روسي شامل.

ورأى ترمب أن تكتيكات بوتين كانت «ذكية»، دون أن يعقّب أكثر، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تطبِّق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك.

وانتقد ترمب في بيان منفصل طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكّراً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين، ومؤكداً أنّ سيّد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو «أبداً» في ظلّ إدارته.

وقال: «لو أُديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أي سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا».

وأضاف: «أعرف فلاديمير بوتين جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظلّ إدارة ترمب ما يفعله حالياً، مستحيل!».

وعدّ الملياردير الجمهوري العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حالياً ضعيفة. وقال: «إنها غير مهمّة مقارنةً بالاستيلاء على بلد وأراضٍ ذات مواقع استراتيجية».

وأضاف: «لم يحصل بوتين على ما أراده دائماً فحسب، ولكنه يزداد ثراءً من ارتفاع أسعار النفط والغاز».