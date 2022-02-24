بايدن: بوتين اختار حرباً مخطط لها ضد أوكرانيا… والعالم سيحاسب روسيا

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ«الهجوم غير المبرر» من قبل روسيا على أوكرانيا بعدما أعلن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، «عملية عسكرية» دفاعاً عن الانفصاليين الموالين لموسكو .

وقال بايدن في بيان: «اختار الرئيس بوتين شن حرب مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية»، مشيراً إلى أن «روسيا تتحمل وحدها مسؤولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم».

وأضاف: «صلوات العالم بأسره مع شعب أوكرانيا الليلة حيث يعانون من هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية».

وأكد الرئيس الأميركي، أن «الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة. العالم سيحاسب روسيا».

وأضاف بايدن أنه يراقب الوضع من البيت الأبيض، وسيجتمع مع قادة مجموعة السبع الآخرين في الصباح. مشيراً إلى أنه «سيعلن »عواقب أخرى« تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا».