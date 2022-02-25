الدوري الأوروبي.. برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن النهائي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم اليوم في نيون عن مواجهات قوية أبرزها أتالانتا الايطالي ضد باير ليفركوزن الالماني، بورتو البرتغالي ضد ليون الفرنسي، وإشبيلية الاسباني ضد وست هام الانكليزي، في حين يلتقي العملاق الإسباني برشلونة مع غلطة سراي التركي.

أما سبارتاك موسكو الروسي الذي فرض عليه الاتحاد القاري اليوم خوض مبارياته البيتية في أرض محايدة اثر غزو روسيا لأوكرانيا، فوقع في مواجهة لايبزيغ الألماني.

ويرشح النقاد برشلونة لإحراز اللقب ولا سيما بعد العروض الهجومية القوية التي يقدمها في الآونة الاخيرة، بعد تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية مع ضم المهاجم الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ والدوليين الإسبانيين فيران توريس وأداما تراوريه.