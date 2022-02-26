تبرع بالدم وتسلم السلاح.. آلاف الأوكرانيين يصطفون للدفاع عن بلدهم

شهدت ساحات كراماتورسك المدينة الكبرى في إقليم دونيتسك والواقعة في خضم الهجوم الروسي المركز على أوكرانيا، حملات شعبية من السكان الراغبين في المشاركة في حملة الدفاع عنها تزامنًا مع اقتراب الانفصاليين منها.

حيث رصدت كاميرا “العربي” طوابير من المتطوعين الأوكرانيين المصطفين لتسجيل أسمائهم والانضمام إلى صفوف الجيش ووحدات الدفاع عن كراماتورسك مع تزايد احتمال وصول الانفصاليين إليها.

ووفق موفد “العربي” إلى دونيتسك يتم توزيع السلاح على المدنيين داخل مبنى تشرف عليه القوات المشتركة للعمليات في إقليم دونباس، حيث تجري الاستعدادات لمعركة قد تندلع في أي وقت.

وأمس الخميس، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع الأوكرانيين الذين يمكنهم حمل السلاح على القتال، بينما دعا وزير الدفاع في البلاد أوليكسي ريزنيكوف أي شخص لديه جواز سفر أوكراني للتجنيد في الجيش.

وغرّد زيلينسكي كاتبًا: “سوف نعطي السلاح لكل من يريد الدفاع عن البلاد. كن مستعدًا لدعم أوكرانيا في ساحات مدننا”.