أبراموفيتش يتخلى عن مهمة الإشراف على تشيلسي

سلَّم رومان أبراموفيتش، "الإشراف والرعاية" على نادي تشيلسي، إلى المؤسسة الخيرية للنادي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



كانت هناك دعوات من أعضاء البرلمان البريطاني هذا الأسبوع، بعدم السماح لأبراموفيتش المولود في روسيا، بامتلاك تشيلسي؛ بسبب صلته المزعومة بنظام فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي.

وفي بيان نادر من أبراموفيتش تم إصداره على موقع تشيلسي، قال رجل الأعمال الروسي: "خلال ملكية تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا، كنت دائمًا أرى دوري كحارس للنادي، وظيفته ضمان أن نكون ناجحين قدر الإمكان مثلما نحن اليوم، وكذلك أن نبني للمستقبل، بينما نلعب أيضًا دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا".



وأضاف: "لقد اتخذت دائمًا قرارات مع مراعاة مصلحة النادي في القلب، ما زلت ملتزمًا بهذه القيم. ولهذا السبب أنا اليوم أمنح أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية الإشراف والرعاية من نادي تشيلسي، أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".