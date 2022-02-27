العربي يتخطى السالمية ويصطدم بالكويت في نهائي كأس ولي العهد

تأهل العربي إلى نهائي كأس ولي عهد الكويت، بعد فوزه على السالمية (2-0)، مساء اليوم الأحد، على استاد محمد الحمد، ليضرب موعدا مع نادي الكويت، في مباراة التتويج.

وسجل للعربي المهاجم السوداني وليد الشعلة في الدقيقة 46، والمحترف الليبي السنوسي الهادي في الدقيقة 66.

جاءت المباراة حماسية منذ البداية، وتبادل الفريقان الهجمات، لكن السالمية كان الأخطر خلال الشوط الأول.

وتميز الشوط بالالتحامات العنيفة والقوة البدنية، ولم يشهد الكثير من الفنيات.

وأهدر جمعة سعيد فرصة الهدف الأول للسالمية، بعد انفراد بالحارس سليمان عبد الغفور، الذي تصدى للكرة بنجاح.

وكانت أبرز لقطات الشوط الأول ركلة جزاء احتسبها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بعد عرقلة وليد الشعلة لاعب العربي لمبارك الفنيني مهاجم السالمية.

وأهدر المحترف البرازيلي باتريك فابيانو ركلة الجزاء، حيث تصدى لها حارس العربي سليمان عبد الغفور بنجاح.

واستطاع الشعلة أن يسجل الهدف الأول للعربي في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، بعد متابعة تسديدة السنوسي الهادي، التي ارتدت من يد حارس السالمية أحمد عادي.

وتراجع العربي لمناطقه الدفاعية، وكثف السالمية من هجماته في محاولة لإدراك التعادل.

لكن عكس سير المباراة، استطاع العربي أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 66، بعد أن مرر وليد الشعلة الكرة إلى السنوسي الهادي، الذي وضع الكرة بإتقان على يسار حارس السالمية أحمد عادي.

وأضاع العربي فرصة الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من محمد صولة وضعت الشعلة في مواجهة المرمى، الذي أراد أن يسددها من فوق حارس السالمية بحركة فنية، لكنه أهدرها.

تراجع العربي أكثر، وترك الاستحواذ للسالمية، لكنه لم يصنع فرصا خطيرة، لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة.