تصرف بندر السلامة يحرمه من نهائي كأس ولي العهد

تأكد غياب بندر السلامة، لاعب العربي الشاب، عن نهائي كأس ولي العهد أمام نادي الكويت.

وفاز العربي على السالمية بثنائية نظيفة مساء اليوم الأحد على ملعب محمد الحمد، في نصف النهائي.

وأشهر حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما البطاقة الصفراء الثانية، ومن ثم الحمراء، للاعب العربي الشاب، بعد تعمده إضاعة الوقت في آخر دقائق المباراة، ليغيب عن المباراة النهائية.

وفور تلقيه البطاقة الحمراء شعر بندر بالحسرة، وخرج باكيا من أرض الملعب.

وقال مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أحمد النجار، في تصريح تلفزيوني: "بندر ما زال لاعبا صغيرا، لكن يجب عليه أن يتعلم من هذه الأخطاء".

وأتم: "الحرمان من المباراة النهائية عقاب كبير لأي لاعب، لكن ما زال أمامه الطريق طويل لخوض العديد من النهائيات".